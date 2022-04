Zaradi treh nesreč zastoji na avtocesti A4

Na avtocesti A4 so se danes zjutraj v treh različnih predelih v smeri Benetk pripetile tri nesreče, v katere so bili vpleteni tovornjaki. Na srečo ni bilo poškodovanih, gmotna škoda pa je bila velika. Promet je bil ob 10.30 na avtocesti A4 še upočasnjen in so ponekod nastajali zastoji.

Do prvega trčenja tovornjakov je prišlo ob 7.30 na odseku med Portogruarom in San Stinom. Posledice nesreče so reševalci in osebje družbe Autovie Venete ob 9.30 odpravili.

Ob 9.00 sta na viaduktu nad Tilmentom trčila tovornjaka s priklopnikom, pri čemer je eden od dveh izgubil tovor žitaric. Ob 10.30 so posledice nesreče skoraj v celoti odpravili.

Ob 9.30 sta pri Latisani trčila druga dva tovornjaka s priklopnikom, pri čemer je eden od dveh izgubil tovor drv. Promet je bil ob 10.30 še ustavljen med San Giorgiom in Latisano. Posledice nesreče so tedaj šele odstranjevali.