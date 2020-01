V okviru poostrenega nadzora so policisti PU Koper med 13. in 26. januarjem ugotovili 217 kršitev zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo in prav tako omenjenim voznikom naložili 217 glob. Naložili pa so tudi 189 glob zaradi neuporabe varnostnega pasu, 106 glob zaradi prekoračitev hitrosti in 48 glob zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Pri 20 voznikih je bila stopnja alkoholiziranosti nad 0,51 mg/l in so policisti posredovali obdolžilni predlog na sodišče za odvzem vozniškega dovoljenja.