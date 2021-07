Zaradi vročine oranžni alarm, kmalu pa osvežitev

Od danes do petka bo pod vplivom subtropskega anticiklona prevladovalo sončno in zelo vroče poletno vreme. Najvišje dnevne temperature se bodo ponekod dotaknile 35 stopinj Celzija. Arso je za danes in jutri razglasil oranžni alarm zaradi vročine. Občutno toplejše bodo tudi noči. Toplotna obremenitev se bo zaradi večje soparnosti postopno povečala.

Vročina pa bo prvič nekoliko popustila že v petek oz. v soboto. Alpe bo podobno kot pred nekaj dnevi oplazil nekoliko hladnejši severni zrak, ki bo povečal nestanovitnost in prehodno odrinil vroče subtropske mase bolj proti jugu.

Deloma že v četrtek proti večeru, nato v petek, bo zlasti v severnih goratih predelih in ponekod v nižinah več spremenljivosti, nastajale bodo krajevne nevihte, ki bodo manj verjetne ob morju, kjer bo povečini suho in bo več jasnine.

V petek se bo ozračje že nekoliko ohladilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija. Noč na soboto bo manj vroča.

V soboto bo povečini sončno, najvišje dnevne temperature bodo povečini pod 30 stopinjami Celzija.

Sončno in že nekoliko topleje bo v nedeljo, medtem ko bo vročina spet občutneje pritisnila v ponedeljek in morda še deloma v torek, toda le prehodno. Preko srednjeevropskih držav se bo namreč med torkom in sredo pomikala hladna vremenska fronta, ki bo oplazila alpski greben in bo vplivala tudi na vreme pri nas. Za njo bo nekaj dni pritekal bolj svež severni zrak.

Vročina bo od torka ali srede spet popustila, kaže da nekoliko občutneje kot v tem koncu tedna. V torek in sredo se bo tudi povečala spremenljivost in se bodo pojavljale nevihte. Vremenska slika se bo nato spet umirila v drugi polovici prihodnjega tedna, ko bo več sonca in bo postopno topleje.