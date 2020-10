Na videmski kardiologiji so odkrili žarišče covida-19. Z novim koronavirusom je bilo skupno okuženih devet ljudi, pet bolnikov in štirje pomožni delavci. Oddelek so zaprli. Trenutno opravljajo brise celotnemu osebju in vsem pacientom, prostore pa razkužujejo. Hujše bolnike, ki niso pozitivni, so prenesli na intenzivno nego.