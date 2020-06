Zaščitna maska od danes na prostem ni več vedno obvezna. Obrazi bodo torej lahko odkriti, še vedno pa bo obvezno ohranjanje varnostne razdalje najmanj enega metra, kar sicer ne velja za člane istih gospodinjstev. Deželni predsednik Massimiliano Fedriga je včeraj podpisal novo odredbo, ki uvaja več sprememb in med drugim v zunanjih prostorih, na vseh javnih površinah, ne zapoveduje več obveznega zakrivanja nosu in ust. Zaščitne maske pa bodo še vedno obvezne, kjer ohranjanje varnostne razdalje ni mogoče, zato jih bo treba imeti s seboj. Prav tako bo še vedno obvezno zakrivanje nosu in ust v trgovinah, gostinskih lokalih in poslovnih prostorih.

Pogled na tržaške ulice v prvih jutranjih urah je pokazal, da se zaščitnim maskam, nekoliko presenetljivo, mnogi za zdaj še niso odpovedali, po prvih ocenah morda celo večina. Ali še niso seznanjeni z novim Fedrigovim ukrepom, ali pa gre le za povečano previdnost, bo pokazal čas. Možno tudi, da se bo privajanje na spremembe udejanjalo postopno.

Z novo sinočnjo odredbo je predsednik deželne vlade omogočil tudi ponovno odprtje nekaterih gospodarskih in drugih dejavnosti, kot so npr. zdravilišča in centri dobrega počutja, fitnesi, gorske koče, uradi javnih ustanov, bazeni, kulturni in rekreacijski krožki, kinodvorane in gledališča, igrala za otroke, šagre in sejmi.