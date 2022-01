Zaščitne maske FFP2 odslej po regulirani ceni

Izredni komisar za covid-19 Francesco Figliuolo in predstavniki lekarniške zveze Federfarma so dosegli dogovor, po katerem bodo zaščitne maske FFP2 v lekarnah prodajali po regulirani ceni 0,75 evra. Podpisali ga bodo v kratkem.

Uporaba zaščitnih mask FFP2 je po novem med drugim obvezna v gledališčih, kinodvoranah, v javnih lokalih, športnih dvoranah in tudi na prireditvah in dogodkih na prostem. Prav tako je obvezna v javnih prevozih, in sicer na vlakih in letalih ter avtobusih. Uporabljati jo morajo med drugim tudi cepljeni z drugim ali tretjim odmerkom, prejetim do pred največ 120 dnevi ali prebolevniki, ki so bili v stiku z okuženo osebo in so po novih pravilih izvzeti iz obvezne karantene, morajo pa opravljati samonadzor.