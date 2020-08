Zaščitne maske odslej obvezne od 18. do 6. ure

Uporaba zaščitnih mask je v Italiji od danes obvezna na javnih mestih od 18. do 6. ure ter v krajih, kjer se zadržuje več ljudi. Zaprti bodo tudi disko klubi in nočni klubi. Odlok je sinoči podpisal minister za zdravje Roberto Speranza zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom. Ukrep bo veljal do 7. septembra. Vlada je tudi napovedala, da bo upraviteljem disko klubov in nočnih klubov nudila finančno pomoč zaradi izgub.

Zdravstvene oblasti medtem ugotavljajo, da je 25 do 40 odstotkov novih okužb uvoženih. Gre predvsem za mlade, ki so preživljali počitnice v tujini, v ospredju je predvsem Hrvaška, kjer so se udeleževali raznih nočnih zabav.