Policisti iz Vidma so v sodelovanju s kolegi iz Gorice in Pordenona v sklopu širše preiskave proti organiziranemu nezakonitemu prometu z odpadki zasegli 120 ton obrabljenih pnevmatik in 200 starih akumulatorjev. Osumljenih je 23 oseb, in sicer 14 državljanov Gane, štirje Kameruna, dva Slonokoščene obale, dva Nigerije in en italijanski državljan, vsi z bivališčem na Videmskem, razen enega z bivališčem v Gorici in enega v Firencah.

Policisti so zaprli dve nezakoniti odlagališči, enega v Vidmu in enega v Pradamanu. Zasegli so več kot 1100 kubičnih metrov obrabljenih pnevmatik, za skupno 20.000 do 25.000 pnevmatik in več kot 200 starih avtomobilskih akumulatorjev.

Preiskava se je začela v letu 2019, ko so policisti opazili nenavadno število manjših in srednje velikih dostavnih vozil, ki so prevažala stare pnevmatike. S tovornjaki so jih nato dostavljali v pristanišča v Genovi, Gioii Tauru in Trstu, kjer so jih nalagali v zabojnike, ki so jih ladje prepeljale v afriška pristanišča. Tolpa je odpadke prodajala in z njimi služila, pri čemer so jih nato v afriških državah uničevali, ne da bi pri tem spoštovali karkšenkoli zakon. Šlo je za zelo obsežen in donosen posel, policisti so poleg odlagališč zasegli tudi več zabojnikov s pnevmatikami v raznih pristaniščih.