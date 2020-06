Zasegli 39 pasjih mladičev, mačko in sto hrčkov

Goriška prometna policija in gozdna straža iz FJK sta v torek, 2. junija, na avtocestnem izvozu pri Palmanovi ustavili kombi, v katerem je bilo skritih več živali. Policisti so ugotovili, da je voznik, ki je prihajal iz Madžarske, sicer lastnik dveh trgovin z živalmi v Milanu, nezakonito in s ponarejenimi dokumenti prevažal 39 pasjih mladičev različnih pasem, mačko in približno 100 hrčkov. Na prvi pogled je kazalo, da so dokumenti v redu, toda policistom se je vseeno zazdel sumljiv podatek o starosti kužkov, ki so se v resnici zdeli zelo majhni. Živinozdravniki zdravstvenega podjetja iz Palmanove so sume policistov potrdili, saj so med pregledom ugotovili, da so kužki v resnici veliko mlajši od navedenega in torej tudi neprimerni za prodajo. Policisti so voznika ovadili, živali pa so zasegli. Posel bi mu bil zagotovil okrog 60.000 evrov nezakonitega dobička.