Zasegli šest kilogramov hašiša

Policisti iz Pordenona so v sklopu širše akcije proti preprodajalcem z mamili aretirali 37-letnega in 40-letnega maroškega državljana. Zasegli so več kot šest kilogramov hašiša, v seznam osumljencev so vpisali devet oseb.

Preiskava se je začela pred približno letom dni, ko so policisti aretirali 43-letnega maroškega državljana z bivališčem v Pordenonu, dobro znanega organom pregona zaradi številnih kaznivih dejanj v zvezi z mamili. Takrat so zasegli 10 kilogramov hašiša in 100 gramov kokaina.

V FJK in Venetu so nato opravili številne kontrole na račun preprodajalcev z mamili bodisi na Pordenonskem kot na Videmskem ter v Trevisu. V vzporedni preiskavi, ki je potekala septembra lani, je bilo priprtih devet ljudi.