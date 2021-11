Zasegli tudi dvojezični šolski avtobus

Lokalni policisti iz Codroipa so danes zjutraj zasegli in odpeljali v občinsko skladišče pet šolskih avtobusov apulijskega podjetja Tundo, ki so bili brez obveznega zavarovanja. Lastniki bodo poleg tega morali plačati tudi več kot 500 evrov globe za vsakega. Gre za tretji primer zasega šolskih avtobusov omenjenega podjetja v deželi, potem ko so jih v preteklih dneh zasegli tudi pet v Pordenonu in enega v Ronkah. Med njimi je bil tudi dvojezični šolski avtobus s slovenskim napisom »šolski avtobus«, kot je razvidno iz fotografije, ki jo je objavil časopis Il Friuli.

S šolskimi avtobusi apulijskega podjetja Tundo so med drugim imele težave tudi nekatere naše krajevne uprave, med drugim zgoniška in dolinska občina. Podjetje je namreč zmagalo na deželnem razpisu za šolski prevoz v 31 občinah, isto storitev pa je zagotavljalo še v drugih italijanskih mestih. Povsod pa je bil srečen konec za šolske otroke odvisen zlasti od prizadevnosti in uspeha krajevnih uprav. Podjetje je namreč zabredlo v gospodarsko krizo in ni bilo več kos položaju. Marsikje je prišlo do zastojev pri plačevanju zaposlenih, avtobusi so ostali brez potrebnega zavarovanja, vozil niso pregledovali in še bi lahko naštevali.