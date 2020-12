Koprske policiste je minuli petek vlakovodja v večernih urah obvestil, da je v Kopru pred potniškim vlakom zaspal moški. Prihiteli so na kraj in ugotovili, da gre za 38-letnega Mariborčana, ki je segel občutno pregloboko v kozarec in ga je spanec premagal ravno na tirih. Naložili so mu več plačilnih nalogov, in sicer zaradi spanja na javnem kraju, zaradi gibanja izven svoje regije - ni spoštoval namreč vladnih ukrepov proti covidu-19 -, ter zato, ker s sabo ni imel osebnih dokumentov.