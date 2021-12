Na avtocesti A4 je danes ob 13. uri med San Stinom in Livenzo v smeri Trsta tovorno vozilo trčilo v tovornjak za prevoz avtomobilov, ki je vozil pred njim in obtičal med tovornjakom in varnostno ograjo. Promet je upočasnjen, vozila preusmerjajo na prehitevalni pas, pri čemer nastajajo zastoji. Na kraju so policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče, gasilci, reševalci službe 118 in osebje družbe Autovie Venete.