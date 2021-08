Zastoji na avtocesti A4

Na avtocesti A4 je bil ob 11.30 ponekod promet še oviran zaradi posledic dveh nesreč, ki sta se pripetili v dopoldanskih urah. Zastoji nastajajo zlasti pri San Giorgiu in Latisani v smeri Benetk.

Davi ob 5.30 so zaprli odsek med Latisano in Portogruarom v smeri Benetk ter rampo pri Latisani prav tako v smeri Benetk. Tovornjak je trčil v varnostno ograjo, pri čemer je izgubil del tovora živih piščancev. Odsek so ponovno odprli okrog 11.30.

Pri San Giorgiu v smeri Benetk pa je drugi tovornjak izgubil tovor žitaric. Na kraju je bilo osebje družbe Autovie Venete, ki je počistilo cestišče.