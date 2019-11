Zasvojeni s črnim petkom

Naj dvigne roko, kdor v teh dneh ni prejel nobenega oglasnega sporočila, ki najavlja kako akcijo v sklopu črnega petka. T.i. Black Friday smo Evropejci v zadnjih letih kar uspešno uvozili iz ZDA, kar se sicer pogosto dogaja, ko je govor o »potrošniških zadevah«, saj smo npr. tudi Halloween pred dvema desetletjema poznali samo zaradi angleškega čtiva, zdaj pa noč čarovnic, ki z našo kulturo nima kaj dosti skupnega, ponekod že primerjajo s pustom.

POVEČANJE PROMETA

Black Friday smo v Evropi spoznali s prihodom interneta. Prvi, ki so na ta dan ponujali popuste, so bili spletni velikani, sledile so veleblagovnice, dandanes je mogoče naleteti na akcije v najmanjših trgovinah, ki so se morale na to prilagoditi zaradi sile razmer, kot pojasnjuje goriški trgovec Beni Kosič. »Ker spletne strani in večje trgovine ponujajo popuste, moramo akcije uvesti tudi manjši trgovci, saj smo drugače odrezani,« pojasnjuje upravitelj trgovine K2Sport v Raštelu v Gorici, ki priznava, da so črni petek uvedli prvič pred tremi leti. »Pred tem je bil v glavnem nepoznan, zdaj pa nimamo samo črnega petka, vendar črni teden oziroma ponekod tudi mesec akcij. Black Friday je postal priložnost, da prej začnemo s ponujanjem popustov, ki nam ne omogočajo večje marže, nedvomno pa imamo zato večji promet,« pojasnjuje Kosič in poudarja, da v tem obdobju beležijo več kupcev kot običajno.

Veliko zanimanje za črni petek potrjuje tudi Tržačanka Roberta Maggini, upraviteljica dveh trgovin družbe Calzedonia v tržaškem mestnem središču, dveh trgovin z obutvijo Box in Fabs ter spletne trgovine. »V Trstu smo popuste v tem obdobju uvedli pred štirimi ali tremi leti, doslej pa smo bili vedno zadovoljni, saj beležimo v sklopu te akcije kar konkreten porast obiskov in nakupov. Marsikdo nas je že v prejšnjih tednih spraševal, ali bomo ponujali popuste. To je sicer včasih tudi dvorezen meč, saj ljudje v tednih pred koncem novembra večkrat nekega izdelka ne kupijo, ker raje počakajo, ali se bo njegova cena znižala,« razlaga Magginijeva.