Zavarovalnice ne krijejo škode v vojnih operacijah in uporih

Lastniki avtomobilov, ki so bili poškodovani ob padcu vojaškega letalnika v Zagrebu po vsej verjetnosti ne bodo prejeli povračila škode, razen če ne bi zato morebiti poskrbela država. Hrvaške zavarovalnice oz. zavarovalnice nasploh, tudi v drugih državah, navadno ne krijejo škode v primeru vojn in vojaških operacij, potrjujejo strokovnjaki. Večina zavarovalnic na Hrvaškem, med njimi tudi pet največjih, takšnih tveganj ne pokriva, so potrdili, tudi v zakonu o obligacijskih razmerjih pa jasno piše, da zavarovalnica ni dolžna kriti škode v vojnih operacijah in uporih.

Vojaški dron, ki je minuli četrtek priletel iz Ukrajine in strmoglavil v bližini zagrebškega jezera Jarun, je med eksplozijo povzročil ogromen krater in je poškodoval okrog 40 avtomobilov, ki so bili v okolici. Na srečo ni bilo žrtev. O njem je hrvaški premier Andrej Plenković nekaj dni kasneje povedal, da je nosil eksploziv.