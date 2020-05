Zavezani odprti meji

»Omejitve, ki jih je sprejela Slovenija so nujne za zajezitev pandemije in čim manjše širjenje nevarne okužbe. Rezultati nam kažejo, da so bili ukrepi pravilni in jih lahko postopoma začnemo blažiti. Zagotovo tudi omejitve na italijansko-slovenski meji ne bodo obstajale niti trenutka dlje, kot bo to nujno potrebno.«

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi ministrica Helena Jaklitsch, v izjavi za Primorski dnevnik podčrtuje, da je odprta meja med Slovenijo in Italijo zagotovo prinesla mnogo pozitivnih učinkov, ki se jih vsi veselimo. »Lažji stiki med manjšino in matico, poenostavljen čezmejni pretok ter posledično vse boljši odnosi med sosednjima državama so nam v zadnjem desetletju in pol postali že nekaj povsem samoumevnega. Žal pa smo se trenutno znašli v izrednih okoliščinah, ki zahtevajo izredne ukrepe.

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu dnevno spremlja dogajanja v slovenski manjšini in o situaciji konstantno vodi pogovore tudi z ostalimi resorji znotraj slovenske vlade. »Skupaj iščemo čim boljše in čim manj boleče rešitve za omejitev pandemije, ki pa bi čim manj posegale v življenje ljudi, tudi ljudi ob meji. Da je situacija v naši zahodni sosedi resna, nam kaže tudi dejstvo, da se je Italija odločila za notranje omejitve gibanja in druge stroge ukrepe«, piše v izjavi.

»Urad, skupaj z ostalimi vladnimi resorji, neprekinjeno sledi idealu odprte meje, pri tem pa moramo seveda upoštevati trenutno situacijo ter imeti realna pričakovanja.« Kot smo poročali, sta ministrica ministrica Helena Jaklitsch in državni sekretar Dejan Valentinčič preko videopovezave opravila daljši pogovor s predsednikoma krovnih organizacij slovenske manjšine, Walterjem Bandljem in Ksenijo Dobrila. Tema pogovora je bilo tudi vprašanje meje, na katerega bo ministrica v vidiku položaja slovenske manjšine opozorila ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa.

Predsednika krovnih organizacij sta soglašala, da je trenutna situacija neprijetna, a da je Republika Slovenija sprejela pravilne ukrepe in jo je, v luči zajezitve pandemije, potrebno razumeti. »Pozivi k odprtju meje pa morajo biti realni in konstruktivni, tega ne gre izkoriščati v druge namene,« dodajajo še v Uradu, ki je zadolžen za manjšine v sosednjih državah in Slovence po svetu. Ob tem izpostavljajo, da so se vsi sogovorniki sredinega sestanka strinjali, da je medsebojno redno informiranje in vzdrževanje stikov nujno pri zasledovanju skupnih ciljev, zato so se dogovorili, da bodo takšni pogovori stalnica.