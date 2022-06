V Bustu Arsiziu v Lombardiji je pred dnevi prišlo do neredov v tamkajšnjem zaporu. Po poročanju pravosodne policije je zapornik, tuj državljan zažgal žimnico v svoji celici. Pravosodni policist je hotel pogasiti ogenj, zapornik pa ga je napadel z ostrim predmetom. Policist je zato, da bi se mu umaknil, padel in si pri tem zlomil roko. Po zaslugi hitre reakcije ostalih pravosodnih policistov so uspeli v zaporu ohraniti red in mir, piše sindikat SAPPE.