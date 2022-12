Zaznavali smo strupen mraz

Včerajšnji dan je bil (v dnevnih urah) najhladnejši v tekočem letu. Najvišje dnevne temperature razen ob morju niso presegle pet stopinj Celzija. Nočne temperature pa so bile razen ob morju povsod pod lediščem. Pri Briščikih je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa včeraj namerila najvišjo dnevno vrednost 0,5 stopinje Celzija, in torej le za pol stopinje Celzija ni bilo t.i. »ledenega dneva«, v Zgoniku pa 2,1 stopinje Celzija. V Trstu so namerili najvišjo dnevno temperaturo 5,6 stopinje Celzija. Ob tem je treba pripomniti, da je vseskozi pihala šibka do zmerna burja, ki je povečevala občutek mraza. Zaznavali smo temperature, ki so bile daleč pod ničlo.

Zelo nizke so bile tudi temperature v gorah, kjer se je živo srebro v nočnih urah te dni spuščalo skoraj do okrog -15 stopinj Celzija in je čez dan le rahlo presegalo -10 stopinj Celzija.

Pred včerajšnjim dogajanjem so bile čez dan temperature letos najnižje povečini 9. januarja in ob morju 1. januarja. Živo srebro se je na Kraški planoti 9. januarja pri Briščikih dotaknilo 4,5 stopinje, torej je bilo kar za štiri stopinje Celzija topleje kot včeraj, in 5,0 stopinje Celzija v Zgoniku. V Trstu pa 1. januarja ob izrazitem temperaturnem obratu, ko se je ponekod temperatura na Krasu približevala 20 stopinjam Celzija (v Zgoniku so tedaj namerili 19,4 stopinje Celzija), ni presegla 6,5 stopinje Celzija.

Letos v nižinah in na Kraški planoti doslej še ni bilo ledenega dne, ko so tudi najvišje dnevne temperature pod ničlo, kar je za naše kraje prava redkost ali se celo morda ni nikoli zgodilo, saj se v povprečju to na Kraški planoti dogaja vsaj nekaj dni v letu, kakšen dan pa navadno tudi ob morju.

Radiosonda te dni v višjih slojih ozračja beleži temperature občutno pod dolgoletnim povprečjem. Najnižjo vrednost je namerila v ponedeljek, 12. decembra, opoldne, ko se je živo srebro na višini 1500 metrov v prostem ozračju spustilo na -6,5 stopinje Celzija, kar je skoraj 6 stopinj Celzija pod dolgoletno normalnostjo. Gre za izenačenje letošnje najnižje temperature, ki jo je namerila 1. marca.