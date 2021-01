Zbirajo pomoč za žrtve potresa

Po rušilnem potresu, ki je v zadnjih decembrskih dneh prizadel Hrvaško, kjer so se tla ponovno stresla tudi včeraj popoldne, so malodane povsod stekle akcije v pomoč prebivalcem Petrinje oz. sosednjih območij, ki so se sredi zime znašli brez strehe nad glavo. Iz Istre so na prizadeta območja še pred koncem leta pripeljali več desetin počitniških prikolic (ljudje so jih nesebično napolnili s številnimi živilskimi izdelki, posteljnino in odejami ter plenicami in otroško hrano), kjer bodo potresniki vsaj začasno na suhem in – kolikor se da – varnem. Konvoji pomoči prihajajo z vseh koncev Hrvaške in sosednje Slovenije, a tudi pri nas se je marsikdo angažiral, da bi po svojih močeh pomagal ljudem v stiski, saj je čisto vsaka pomoč dragocena.

KAJ ZBIRA RDEČI KRIŽ?

Takoj so se organizirali posamezniki in člani društev, aktivirala se je tržaška škofija in tudi tržaški odbor italijanskega Rdečega križa. Ravno slednji je prevzel vajeti koordinacije krajevnih solidarnostnih zbiralnih akcij in na spletni strani objavil seznam žrtvam potresa najbolj potrebnih potrebščin. Naj tu navedemo, kaj zbirajo, saj – kot opozarjajo pri Rdečem križu – dodatnih stvari ne bodo sprejemali, ker jih nimajo kje skladiščiti: v glavnem gre za živila z daljšim rokom uporabe – moka, riž, pašta, sladkor, olje, sol, juhe v vrečki, hrana v konzervah, marmelada, mleko, voda in suho sadje. Dobrodošli so seveda izdelki za osebno nego – milo, šampon, zobna pasta in ščetke, toaletni papir, papirnati robčki, vložki in britvice; v sedanjih zdravstvenih razmerah pa potrebujejo tudi zaščitno opremo – zaščitne maske, rokavice za enkratno uporabo, vizirje, razkužila in podobno. Pri tem velja dodati, da mora biti vse darovano še neuporabljeno in torej pakirano.

Pomoč zbirajo na sedežu RK na Trgu Sansovino 3 v pritličju jutri od 9.30 do 13. ure, v soboto od 9.30 do 13. ure ter od 14. do 17. ure, <v torek, 13., sredo, 14., in petek, 15. januarja, od 9.30 do 13. ure, v soboto, 16. januarja, pa od 9.30 do 13. ure in od 14. do 17. ure.

NABIRKA V RIBIŠKEM NASELJU

Akciji Rdečega križa so se pridružili tudi Občina Devin - Nabrežina in nekatera krajevna društva oz. organizacije. V prostorih knjižnice v Ribiškem naselju so prostovoljci že v ponedeljek pričakali pomoč in kar hitro zbrali 80 kilogramov živil in 20 kilogramov izdelkov za osebno nego, je povedal odbornik Massimo Romita in pojasnil, da so zbrali tudi nekaj stvari za najmlajše. »Čudovito je videti, koliko ljudi je stopilo skupaj in kakšno veliko srce imajo.«

Kdor bi rad sodeloval, se lahko še danes zapelje do knjižnice, kjer bodo prostovoljci med 8.30 in 11. uro ter med 16. in 18. uro zbirali od Rdečega križa navedene najbolj potrebne izdelke.