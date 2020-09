Zbudili smo se v že skoraj zimsko jutro

Zbudili smo se v jesensko jutro. Pravzaprav nas je hladnejši severni zrak popeljal kar v globoko jesen. Ponekod v gorah je snežilo, sneg je pobelil Višarje. Temperature pa so se povsod občutno spustile, sprememba je bila izrazita.

Najnižje nočne temperature so se marsikje spustile pod 10 stopinj Celzija. Noč je bila v nižinah najbolj mrzla pri Briščikih, kjer je deželna meteorološka opazovalnica namerila najnižjo nočno temperaturo 7,7 stopinje Celzija. V Zgoniku je namerila najnižjo nočno temperaturo 7,8 stopinje Celzija, v Trstu ob morju 12,7 stopinje Celzija, v Koprivnem 9,2 stopinje Celzija in v Gradišču 9,8 stopinje Celzija. Najhladneje v deželi je bilo na Višarjah, kjer so namerili najnižjo nočno temperaturo -2,0 stopinje Celzija. Zgleda, kot da bi nas od 16. septembra, ko smo namerili rekordno toplo noč, ločila cela večnost, v resnici pa je to bilo le pred desetimi dnevi. Tedaj je bila najnižja nočna temperatura v Zgoniku 22,1 stopinje Celzija, noč je torej bila kar za 14,3 stopinje Celzija toplejša od današnje, tudi drugod pa so bile temperature nad 20 stopinjami Celzija.

Danes ponoči je tudi zapihala burja, ki je v Tržaškem zalivu dosegla najvišjo hitrost 75 km/h, toda je že občutno oslabela in skoraj ponehala.

V prihodnjih urah se bo delno razjasnilo, jutri bo povečini zmerno do pretežno oblačno. Jutri zvečer se bodo spet začele pojavljati padavine. V gorah nad okrog 1500 metrov bo snežilo.