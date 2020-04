ZDA: število okuženih preseglo 826.000, mrtvih več kot 45.000

Okužbe s koronavirusom in smrti zaradi bolezni covid-19 v ZDA še naprej naraščajo, čeprav se pozitivne novice iz najbolj prizadete zvezne države New York nadaljujejo. V ZDA se je doslej s koronavirusom potrjeno okužilo več kot 826.000 oseb, zaradi covida-19 pa jih je umrlo več kot 45.000.

Podatki prihajajo z univerze Johns Hopkins in se glede države New York še vedno ne ujemajo s tistimi, ki jih na novinarskih konferencah vsak dan podaja guverner Andrew Cuomo, ki je v torek od predsednika ZDA Donalda Trumpa dobil obljubo o pomoči pri zagotavljanju zadostnega števila testov, kar bo omogočilo postopno odpiranje newyorškega gospodarstva.

Cuomo je navedel, da je v torek zaradi covida-19 v državi umrlo 474 ljudi, kar je sedem manj kot v ponedeljek. Povedal je tudi, da je število mrtvih preseglo 15.000. "To je grozljivo, ampak številke vsaj več ne rastejo," je dejal guverner, čeprav številke seveda rastejo še naprej.

Po podatkih univerze Johns Hopkins, ki upošteva tudi več tisoč mrtvih, ki jih niso testirali, ampak velja, da so umrli zaradi covida-19, pa je v državi doslej umrlo več kot 19.000 ljudi, v mestu pa 14.900. Okuženih je 258.600 v državi in več kot 144.000 v mestu.

Za New Yorkom se številki 100.000 okuženih s koronavirusom približuje država New Jersey (92.000), kjer so našteli manj kot 5000 smrtnih primerov. Sledi Massachusetts z 41.000 okuženimi in manj kot 2000 mrtvimi ter Kalifornija s 36.000 okuženimi in 1326 mrtvimi.

V mestu New York je zaradi covida-19 potrjeno umrlo več kot 9500 ljudi, še 5000 pa je verjetnih smrti zaradi covida-19. Župan Bill de Blasio ostaja optimist in je dejal, da bo mesto zagotovo proslavilo 4. julij z velikim ognjemetom, trenutno se dogovarjajo z veletrgovino Macy's, kako to zadevo izvesti na varen način.