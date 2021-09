Zdaj pa bo poletja res konec

Septembrsko poletje, ki nam je v tem mesecu podarilo veliko sončnega vremena in za ta čas visokih dnevnih temperatur, se počasi zaključuje. Trajalo bo do sredine tedna, nato se bo vreme poslabšalo. Šlo pa bo najbrž za odločilen udarec letošnjemu poletju. Občasni poletni utrinki bodo sicer tudi v bližnjem obdobju še mogoči, toda bodo vse manj verjetni in v pritrdilnem primeru bolj kratkotrajni. Tudi temperature bodo z morebitnimi redkimi občasnimi izjemami nižje od zdajšnjih.

Naše kraje bo v četrtek od zahoda dosegla višinska dolina z vremensko fronto, za katero se bo nad našim območjem več dni zadrževal bolj svež in vlažen zrak. Danes in jutri bo še prevladovalo sončno in za ta čas toplo vreme. V sredo bo ob južnih tokovih že postopno pritekal bolj vlažen zrak in se bo čez dan marsikje povečala oblačnost.

V četrtek in petek je pričakovati povečini spremenljivo vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, ki bodo zlasti v četrtek manj pogoste in verjetne ob morju, kjer bo več spremenljivosti. V petek se bo ozračje tudi nekoliko osvežilo.

V soboto in nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekaj več sončnega vremena bo predvidoma ob morju. Še nekoliko bolj sveže bo. Zlasti v nedeljo bodo najvišje dnevne temperature, razen ob morju, povečini pod 20 stopinjami Celzija, le ob morju okrog ali malo nad 20 stopinj Celzija. Pihala bo burja.

V prvi polovici prihodnjega tedna kaže na povečini precej jasno vreme z morebitno občasno spremenljivostjo ob razmeroma svežih temperaturah.