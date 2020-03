Zdaj že vidi luč na koncu predora

Generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana, ki vodi tržaške in goriške bolnišnice, pravi, da ima vse pod kontrolo.

Novi koronavirus jih je sicer ujel nepripravljene, a so se v kratkem organizirali. Sanitarne krize se lotevajo z veliko mero profesionalnosti in predanosti. Podhranjeni zdravstveni kader je v novih okoliščinah dobil pomoč, za obolele za covidom-19 pa so odprli tudi nove oddelke za intenzivno terapijo. Več o tem in ustavljanju epidemije nam je v telefonskem pogovoru zaupal direktor Poggiana, ki že vidi svetlobo na koncu tunela.

Kako bi ocenili trenutno situacijo na Goriškem in Tržaškem?

Slika se pri nas stalno spreminja. Zadnje dni so indikatorji precej stabilni, velikega upada obolevanja pa še ne beležimo. Konkretnejše rezultate pričakujemo v prihodnjih dneh.

Trst ima v primerjavi z drugimi mesti v regiji nadpovprečno število starejših ljudi in domov za starejše občane. So lahko domovi za starejše tempirana bomba oz. novo žarišče?

Res je, da ima Trst veliko takih domov, v katerih stanuje veliko stanovalcev. A kljub temu ne bi rekel, da so domovi tempirana bomba. Mi se zelo trudimo, da bi v njih zajezili širjenje novega koronavirusa. Njihove oddelke smo prilagodili novim okoliščinam. Naš načrt predvideva spremljanje kliničnega stanja v vseh 75 ustanovah, javnih in zasebnih.

Že pred časom smo omejili obiske v domovih za starejše občane, zdaj pa nameravamo dosledneje kontrolirati tudi vse zaposlene, saj ti po koncu službe odhajajo domov. Predvideni so redni izobraževalni tečaji za zaposlene, ki so pristojni za varnost, kader redno ozaveščamo tudi o pomenu pravilne uporabe zaščitne opreme. Po naših priporočilih morajo v vseh domovih za starejše občane zagotoviti dodatne prostore za izolacijo okuženih stanovalcev.

Določili smo tudi, kako ravnati s stanovalci brez simptomov, ki so bili v stiku z okuženimi. V posebne prostore je treba namestiti tudi ostarele, ki kažejo znake covida-19, a še čakajo na odvzem brisa. Z vsemi temi ukrepi želimo zajeziti širjenje virusa.

Če dobro razumem, smo vstopili v fazo, ko je treba zajeziti širjenje novega koronavirusa v ustanovah, ki nudijo oskrbovalne storitve. Se pravi v bolnišnicah in domovih za ostarele.

Tako je. Ukrepi masovne socialne osamitve že kažejo prve rezultate. Žarišče pa še naprej ostajajo bolnišnice, kjer zdravimo okužene osebe.

V času epidemije novega koronavirusa mnogi zdravniki z različnih koncev Italije opozarjajo na pomanjkanje zaščitne opreme. Se s temi problemi sooča tudi vaše podjetje?

Žal imamo tudi mi težave z zalogami. Dobavitelji nas sicer z opremo oskrbujejo vsak dan. Idealno bi bilo, če bi lahko rekli, da imamo opremo za prihodnjih dvajset dni. A žal ni tako.

Ste v teh kriznih razmerah okrepili zdravstveni kader?

V zadnjih dveh tednih smo zaposlili 27 zdravnikov s pogodbami o zaposlitvi za določen čas. Kader smo okrepili z anesteziologi, internisti, infektologi, pulmologi in urgentnimi zdravniki. Zaposlili smo tudi 59 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 24 negovalcev, 13 laboratorijskih tehnikov, 6 voznikov reševalnih vozil in 6 radiologov.

Veliko večino tega osebja smo namestili v Glavno bolnišnico v Trstu, ki je v teh izrednih okoliščinah postala referenčni center za covid-19. Del osebja pa smo poslali v dva oddelka za intenzivno terapijo. Enega imamo v katinarski bolnišnici, drugega v Gorici.

V goriški bolnišnici ste vzpostavili nov oddelek za intenzivno nego, ki ima na voljo 16 postelj, ostale oddelke pa preselili v Tržič. Kakšna je trenutno situacija v tej bolnišnici?

Oddelek za intenzivno terapijo smo v goriški bolnišnici uredili v nedeljo, naše zmogljivosti so 50-odstotno zasedene. Prostih je še osem postelj. V bolnišnici pa se poslužujemo osebja, ki je tu delalo že pred to sanitarno krizo. Kader smo okrepili samo z enim anesteziologom.

Ko se bo končala epidemija, boste vzpostavili prvotno stanje?

Seveda. Ko bo vse to za nami, bomo delo ponovno reorganizirali.

Imamo na Tržaškem in Goriškem za dosedanji dotok hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 dovolj postelj na intenzivni negi?

Po projekciji, ki jo imamo, bi to število moralo zadostovati. Trenutno ima Asugi 31 postelj na dveh oddelkih za intenzivno terapijo: 16 v Gorici in 15 na Katinari. Od prihodnjega tedna bomo imeli na razpolago še 39 dodatnih ležišč, ki jih bomo uredili v 12. nadstropju katinarske bolnišnice. Če gledamo regijsko, potem je treba tem številkam prišteti še 20 postelj v Palmanovi, 30 v Vidmu in 12 v Pordenonu. Glede na potek bolezni v naši regiji smo lahko s tem številom postelj mirni.

Kakšna je pri vas povprečna starost hospitaliziranih pacientov, ki so zboleli za covidom-19?

Precej visoka. Pri moških je povprečna starost 78 let, pri ženskah pa več kot 80 let.

Drži, da za covidom-19 zbolevajo bolj moški kot ženske?

Po naši statistiki ja. Med pacienti imamo 60 odstotkov moških in 40 odstotkov žensk.

Koliko zdravstvenih delavcev je ostalo doma zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus?

Trenutno je 30 zaposlenih pozitivnih.

Za koliko se je v času epidemije zmanjšal obseg rednega bolnišničnega dela?

Že ob izbruhu epidemije smo načrtno zmanjšali število nenujnih operacij in ambulantnih obravnav. Opravljamo samo nujne preglede, torej tiste, ki morajo biti opravljeni v 72 urah, in tiste, ki jih je treba opraviti v roku desetih dni. Operacije izvajamo samo v nujnih primerih; med te štejemo onkološka in resna akutna stanja.

Vse ostale preglede in operacije smo odpovedali.

Za konec še eno vprašanje. Vidite luč na koncu tunela?

Absolutno ja. Ves naš zdravstveni kader svoje delo opravlja z veliko predanostjo. Če ljudje ne bi razmišljali pozitivno, ne bi bili tako predani svojemu delu. Bolj kot vsakodnevne številke je pomembno spremljati krivuljo. Ne pozabite, da krivulja obolevanja ne raste več tako nezadržno kot na začetku. S trenutnimi ukrepi omejevanja javnega življenja se je krivulja začela sploščevati. In to je že pomemben znak.