Že devet tisoč ljudi zaprosilo za testiranje

Od minulega četrtka (13. avgusta) je za testiranje na novi koronavirus zaprosilo devet tisoč turistov, ki se v FJK vrača s Hrvaške, iz Grčije, Španije in z Malte. Vest je sporočil podpredsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine in odgovorni za zdravstveni resor v deželni upravi Riccardo Riccardi. Uslužbenci zdravstvenega podjetja so skoraj v celoti že pregledali prijave za test, medtem ko pričakujejo, da bodo vsa testiranja opravili v teku enega tedna. Največ ljudi se je prijavilo na Tržaškem, in sicer okrog 5000, 2300 jih je z Videmskega, 1000 z Goriškega in 600 s Pordenonskega.

Zdravstveno podjetje ASUGI je že pred dnevi spročilo, da se je za bris možno prijaviti po mailu, in sicer na naslov profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it (za Tržaško) oz. na naslov infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it (za Goriško). Okrepili so svoje zmogljivosti, da bi bil celoten postopek čim hitrejši, ob upoštevanju visokega števila zahtevanih brisov, so sporočili.