Že drugi dan zapored topleje od zgodovinskega rekorda

Tudi današnje temperature marsikje v FJK presegajo zgodovinski februarski rekord, ki je včeraj padel. Živo srebro se je že drugi dan zapored povsod dvignilo nad 20 stopinj Celzija, le v Trstu ob morju se je zaustavilo pri 13,2 stopinje Celzija. V Zgoniku je deželna meteorološka opazovalnica danes namerila 22,1 stopinje Celzija, v Gorici 23,0 stopinje Celzija in v gorah povsod več kot 10 stopinj Celzija. Temperature so po pričakovanjih danes za kakšno stopinjo Celzija nižje od včerajšnjih, ko so februarski rekordi padali kot za stavo, še vedno pa presegajo, razen ob morju, minuli dovčerajšnji zgodovinski rekord.

Na višini 1500 metrov v prostem ozračju je danes radiosonda iz Rivolta namerila +9,4 stopinje Celzija, kar pomeni da je ozračje za okrog 10 stopinj Celzija toplejše od dolgoletne normalnosti. Ničta izoterma se je povzpela na višino 3449 metrov, kar je približno 2000 metrov več od dolgoletnih meritev.

Danes in v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo sončno in zelo stanovitno vreme. Iz dneva v dan bomo postopno namerili kakšno stopinjo Celzija manj. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v prvi polovici prihodnjega tedna, proti koncu prihodnjega tedna pa je možno, da bo anticiklon začel slabeti in da bo prišlo do poslabšanja ob nižjih temperaturah.