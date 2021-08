Že petintrideset tropskih noči in več vročinskih valov

S plohami in nevihtami ter ohladitvijo se je končal drugi mesec meteorološkega poletja, ki je potekal ob nadpovprečno visokih temperaturah. Zelo tople so bile noči in jutra. Arso je marsikje pogosto beležil tropske noči, ko se najnižja temperatura ni spustila pod 20 stopinj Celzija. Največ so jih zabeležili v Kopru, kjer jih je bilo 35 in v Vedrijanu, v goriških Brdih, kjer jih je bilo 23. Pri tem je treba pripomniti, da so podatki iz Kopra največkrat primerljivi s tistimi, ki jih deželna meteorološka opazovalnica iz FJK nameri v Trstu na pomolu bratov Bandiera. Sklepamo lahko torej, da je bila pogostost tropskih noči tudi na Tržaškem v glavnem podobna kot v Kopru. Hkrati je treba tudi opozoriti, da Arso ne razpolaga seveda z merilno postajo na tržaškem Krasu, ki se temperaturno precej razlikuje od ostalih območij.

Na Goriškem je bilo stanje občutno boljše, Bilje denimo sodijo med tiste kraje, kjer je Arso nameril le 1 do 3 tropske noči, podobno kot na Krnu in Slavniku (ena tropska noč) in na Lisci (dve). Je pa tudi res, da je nočno ohlajanje v Biljah večje, kot drugod na Goriškem.

Arso je letos poleti do konca julija tudi povečini nameril več vročinskih valov. Največ jih je bilo, začuda, v Vedrijanu, kjer so jih našteli kar šest, na Koprskem so jih zabeležili pet, kar po vsej verjetnosti v glavnem naj bi veljalo tudi za Trst, v Biljah pa štiri. Gre nedvomno za zelo veliko število vročinskih valov, če upoštevamo, da nas od konca meteorološkega poletja loči še približno mesec dni, do konca astronomskega pa slaba dva meseca. Nedvomno je bilo letošnje poletje doslej zelo vroče.

V zvezi z vročinskim valom, Arso pojasnjuje, da uporablja definicijo, sprejeto na znanstvenem posvetu Slovenskega meteorološkega društva o vročinskih valovih. Vročinski val je po omenjeni definiciji obdobje najmanj treh zaporednih dni s povprečno temperaturo nad 25 stopinjami Celzija v krajih z omiljenim sredozemskim podnebjem (ob morju in marsikje na Primorskem), nad 24 stopinjami Celzija v krajih s celinskim podnebjem in 22 stopinjami Celzija v krajih z zmernim podnebjem hribovitega sveta.