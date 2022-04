Že tretji dan zapored brez humanitarnih koridorjev v Ukrajini

V Ukrajini že tretji dan zapored ne bodo vzpostavili humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov, je danes sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Rusiji je znova očitala, da ni pripravljena zagotoviti varnega prehoda za civiliste iz obleganih mest, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Intenzivno obstreljevanje v Donbasu se nadaljuje,« je dejala Irina Vererščuk. »Nadaljujemo težka pogajanja o odprtju humanitarnih koridorjev z območij Herson in Harkov,« je dodala.

Ukrajinske oblasti na vzhodu države so že večkrat opozorile, da zaradi nevarnosti obstreljevanja ne morejo več na varno spraviti ljudi. Nazadnje so bili koridorji odprti v soboto, ko so po njih na varno rešili skoraj 1500 ljudi.

Med najbolj ogroženimi so prebivalci že tedne obleganega Mariupolja, večini je sicer že uspelo zbežati iz mesta, okoli 100.000 pa jih ostaja ujetih med ruševinami. Župan Mariupolja Vadim Bojčenko je v ponedeljek za ukrajinsko televizijo opozoril, da so ruske sile na območje Rusije oz. pod nadzorom Rusije izgnale okoli 40.000 civilistov, poroča britanski BBC, ki opozarja, da navedb ni bilo mogoče preveriti.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino 24. februarja je državo zapustilo že skoraj pet milijonov ljudi, še več jih razseljenih znotraj Ukrajine. Obenem pa v zadnjih dneh beležilo tudi porast števila ljudi, ki se vračajo v Ukrajino.