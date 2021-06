Zelena luč za praznovanja, udeležba pa le s potrdilom

Po novem se v deželah na belem seznamu, torej tudi v FJK, lahko spet prirejajo poročna kosila ali druga praznovanja, za udeležbo pa je potrebno potrdilo, je sklenil minister za zdravstvo Roberto Speranza. Prejmejo ga lahko in so torej upravičeni do udeležbe cepljeni proti covidu-19, prebolevniki ter tisti ki predložijo negativen izid testa na novi koronavirus.

Na ta način bo sestavljeno tudi evropsko potrdilo, ki pa še ni pripravljeno in bo po Draghijevih besedah nared že sredi junija oz. 1. julija, kot je dejal minister za inovacijo in digitalni prehod Vittorio Colao. Dotlej pa bo zadostovalo potrdilo zdravstvenega podjetja. Cepljeni s prvim odmerkom ga bodo lahko prejeli petnajsti dan po vbrizgu, cepljeni z drugim odmerkom oz. z morebitnim edinim odmerkom, pa takoj po vbrizgu. Potrdilo bo veljavno devet mesecev. Prav tako bo zdravstveno podjetje zadolženo tudi za izdajo potrdila o prebolelosti covida-19 in potrdila o cepljenju.