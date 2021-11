»Zeleno spričevalo«: Pordenon v FJK prvi, sledi mu Trst

Okoljevarstvena organizacija Legambiente je tudi letos postregla z »zelenim spričevalom«, ki so ga pripravili za italijanski ekonomski dnevnik Il Sole 24 Ore. V poštev so vzeli 18 kriterijev, ki zadevajo okolje: od kakovosti zraka, mimo porabe in čistoče vode, okolju prijaznih urbanih rešitev, proizvodnje in ločenega zbiranja odpadkov ter mobilnosti. Vrednosti ocenjujejo stanje v letu 2020.

Trdno v sedlu med najbolj »zelenimi« mesti, seveda ne le v vidiku dejanskega zelenja, pač pa tudi ostalih okoljskih parametrov, ostaja Trento, ki si je letos ponovno prislužil zlato kolajno. Za njim sta Reggio Emilia in Mantova, sledi Cosenza, ki je edino mesto z juga Italije v prvi petnajsterici. Med mesti v Furlaniji - Julijski krajini si je v splošni lestvici najboljšo uvrstitev zagotovil Pordenon, zasedel je peto mesto, v primerjavi z lanskim letom je nazadoval za dva položaja. Trst je dvanajsti, napredoval je za 28 položajev, takoj za petami mu je Videm, ki je trinajsti: tudi glavno mesto videmske pokrajine je v primerjavi z lanskim letom izboljšalo svoje okoljsko spričevalo in s tem napredovalo za trinajst položajev. Črna ovca v deželi je Gorica, ki se je uvrstila na 32. mesto splošne lestvice: med vsemi osemnajstimi analiziranimi kriteriji se je v prvo deseterico uvrstila le pri zelenih mestnih površinah.