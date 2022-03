Zelenski nagovoril ameriški kongres

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v videonagovoru obeh domov ameriškega kongresa dejal, da je njegova država hvaležna za vso pomoč, a je potrebuje še več. Pred začetkom govora je bil deležen stoječih ovacij kongresnikov.

Ukrajinski predsednik se je v nagovoru znova zavzel za vzpostavitev območja prepovedi poletov nad Ukrajino. Če je to preveč, je dejal, potrebujejo obrambni sistem pred napadi iz zraka ter letala, je poudaril. Omenil je med drugim Pearl Harbor in 11. september oz. japonski napad na ZDA v drugi svetovni vojni in teroristični napad Al Kaide leta 2001 in prosil za pomoč. Kongres je med drugim pozval k nadaljnjim sankcijam proti Rusiji, dokler se ne bo ruski vojaški stroj ustavil. Po njegovih besedah bi tudi morali sankcionirati vse ruske politike.

Zelenski je še poudaril, da Rusija ni napadla le njegove države, temveč je brutalno napadla ukrajinske vrednote. Neposredno se je obrnil na ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki se mu je zahvalil za osebno angažiranje pri zagotavljanju pomoči Ukrajini. »Biti voditelj sveta pomeni biti voditelj miru,« je dejal.

Visoki komisariat ZN za človekove pravice je medtem od začetka ruske invazije na Ukrajino potrdil smrt 726 civilistov, med njimi 42 otrok in mladostnikov, so danes sporočili iz Ženeve. Poleg tega je bilo po njihovih informacijah ranjenih 1174 civilistov.