Zelenski nagovoril italijanske parlamentarce

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v videokonferenci nagovoril italijanske senatorje in poslance, zbrane v palači Montecitorio. Njegov nastop so sprejeli s stoječo ovacijo. V nagovoru je opozoril na človeško trpljenje in številne žrtve ruske invazije ter pozval k nadaljnjim sankcijam proti Rusiji. »Zamislite si povsem porušeno Genovo: to je danes Mariupol,« je opozoril. Govoril je dvanajst minut, pri čemer je poslance in senatorje opomnil pred Putinovim resničnim ciljem: «Ne gre le za Ukrajino, pač pa za celotno Evropo,« je izjavil. V čustveno obarvanem nagovoru je med drugim dejal, da je ukrajinsko prebivalstvo na robu preživetja vojne in navedel, da je bilo od začetka ruske invazije na Ukrajino ubitih najmanj 117 otrok, kar pa ne bo končna številka, je opozoril.