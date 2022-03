Zelenski omenil možnost pogovora o Krimu in Donbasu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozno sinoči ponovil svoje vabilo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu na neposredne pogovore. Omenil je tudi možnost pogovora o statusu okupiranih območij, o čemer pa bi Ukrajinci nato odločali na referendumu.Zelenski je izrazil pripravljenost na pogovore s Putinom v kakršnemkoli formatu. Govorila bi lahko tudi o statusu okupiranega polotoka Krim in separatističnih območij v Donbasu, je dodal.

Sicer je prepričan, da s Putinom ne bi rešila vseh izzivov že na prvem srečanju. »Ampak je možnost, da bi lahko vsaj delno ustavila vojno,« je pojasnil. Opozoril je, da bi kakršenkoli mirovni dogovor, v katerega bi bile vključene zgodovinske spremembe, nato dali v odločanje ljudem na referendumu.

Medtem se spopadi nadaljujejo po vsej Ukrajini, stanje je v mnogih mestih dramatično. Kaže sicer, da ruske sile ne dosegajo večjega napredka. Po navedbah ukrajinske vojske je Rusija predvsem okrepila svojo prisotnost v zraku.

Dopoldne naj bi se ukrajinski predsednik Zelenski povezal z italijanskim parlamentom in nagovoril parlamentarce.

Rusko sodišče je medtem danes že zaprtega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega spozalo krivega goljufije. Kot kaže, bo moral v zaporu prestati še dodatnih nekaj let. Rusko tožilstvo je že prejšnji teden za Navalnega zahtevalo 13 let zaporne kazni. Navalni, ki so ga zaprli lani v začetku leta po vrnitvi z zdravljenja v Nemčiji, proces ocenjuje za politično motiviranega. Tam se je zdravil po zastrupitvi z novičkom avgusta 2020.