Zelenski pripravljen na pogajanja o Donbasu in Krimu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pripravljen na dialog z Rusijo glede statusa polotoka Krim in separatističnih regij Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, ne pristaja pa na kapitulacijo. V ponedeljek zvečer je za ameriško televizijsko postajo ABC izrazil pripravljenost na pogovore o tem, kako bodo živeli ljudje na teh območjih. Povedal je sicer, da je pripravljen na dialog, ne pa na kapitulacijo. S tem naj bi sicer dal vedeti, da ne sprejema neodvisnosti samooklicanih republik Doneck in Lugansk ali ruske pripojitve Krima. Dejal je, da je pomembno, da se upošteva, kako gre tistim ljudem na teh območjih, ki želijo biti del Ukrajine. Po njegovih besedah je to bolj zapleteno kot priznanje. Zelenski je tudi znova pozval ruskega kolega Vladimirja Putina na neposredne pogovore o tem. »Putin mora začeti dialog, namesto da živi v informacijskem mehurčku brez kisika,« je med drugim dejal. Glede možnosti vstopa Ukrajine v Nato pa je dejal, da Ukrajina ni država, ki bo za to prosila na kolenih.

Ukrajinske oblasti so medtem danes obtožile Rusijo, da v humanitarnem koridorju od Zaporožja do Mariupola ne spoštujejo prekinitve ognja za evakuacijo civilistov. Takšna dejanja Rusije so označile za genocid. Tudi humanitarne organizacije ugotavljajo, da državi nista vzpostavili ustreznih pogojev za evakuacijo. Sovražnik je sprožil napad, ki je bil usmerjen točno na območje humanitarnega koridorja, je na Facebooku sporočilo ukrajinsko obrambno ministrstvo, pri čemer ruska vojska naj ne bi dovolila otrokom, ženskam in starejšim ljudem zapustiti mesta.