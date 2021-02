Železniška nesreča pri Hrastovljah: kriminalisti ovadili štiri osebe

Koprski kriminalisti so v zvezi z železniško nesrečo, ki se je pripetila 25. junija 2019 pri Hrastovljah, ovadili štiri osebe. Gre za odgovorne za nadzorstvo in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, ki so osumljeni opustitve nadzorstva v javnem prometu in obremenjevanja ter uničenja okolja. Neizpolnjevanje dolžnosti je namreč omogočilo, da je prišlo do iztirjenja vlaka in posledično do nesreče, v kateri je nastala velika materialna škoda, ki je presegala 2,9 milijona evrov. Obenem pa so spravili v nevarnost življenje in zdravje ljudi ter povzročili tveganje za nastanek okoljske škode, saj je kerozin grozil Rižanskemu izviru, ki oskrbuje vodovodno omrežje, pojasnjujejo v koprski policijski upravi. Zaradi opustitve nadzorstva jim grozi zaporna kazen od treh do petih let, zaradi obremenjevanja in uničevanja okolja pa denarna kazen ali zaporna kazen do dveh let.

Kriminalisti so tudi ugotovili odgovornost pravne osebe, pri kateri so bili ovadeni zaposleni.

Nesreča se je pripetila 25. junija 2019 v bližini železniške postaje Hrastovlje. Zaradi iztirjenja tovornega vlaka je prišlo do izpusta več kot 7600 litrov kerozina v zemljo, in sicer v ožjem vodovarstvenem območju. Nastala je velika materialna škoda, potrebna so bila temeljita sanacijska dela za zaščito okolja ter Rižanskega izvira.