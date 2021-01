Železniška policija je tudi lani poskrbela za mirno potovanje z vlakom

Kljub močnim omejitvam gibanja, ki smo jim bili priča v lanskem letu, je, kakor je razvidno iz letnega poročila, osebje železniške policije vestno opravljajo svoje poslanstvo ter skrbelo za varnost potnikov in ščitenje železniških povezav. Skupno je za boj proti kriminalu in za nadzor skrbelo 7861 patrulj, 894 na železniških postajah, 1429 pa na samih vlakih. Stalni nadzor nad dogajanjem na deželnih železnicah je privedel do devetih aretacij in 687 ovadb. Skupno je policija opravila 47.700 pregledov, kar je za 31% več kot leta 2019. 613 ekip policistov v civilu je potnike varovalo pred žeparji, na vlakih pa je za varnost potnikov skrbelo kar 2907 varnostnikov. Tekom leta je železniška policija izpeljala kar 21 izrednih operacij. Med operacijami so zabeležili skupno 330 kršitev prometnega pravilnika in pravilnika železniške policije, s pomočjo policijskih psov pa so zasegli 17 gramov prepovedanih drog.

Deželni oddelek železniške policije je s sodelovanjem avstrijske policije zasačil 87 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, nenazadnje pa se je osebje železniške policije osredotočilo na osveščanje javnosti glede pravilnega obnašanja na vlaku in ob železnici. Posebno pozornost so posvetili mladim. V okviru akcije »Train to be cool« so se tako kljub pandemiji sestali s kar osemstotimi učenci in dijaki. Skratka, tudi v lanskem letu je bilo za nemoteno in mirno potovanje z vlakom poskrbljeno.