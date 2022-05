»Želim si normalnih razmer za nadaljevanje nastavljenega dela«

Ksenija Dobrila je začela narekovati ritem Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) pred dobrimi tremi leti, marca 2019, in bo jutri, na deželnem kongresu v Gorici, edina kandidatka za predsedniško mesto. Vmes se je zgodila (in se še dogaja) covidna pandemija, zgodile so se tri vlade v Italiji, dve vladi v Sloveniji, tretja je v nastajanju, zgodil se je Narodni dom, mejnik v življenju slovenske manjšine v Italiji, v javnost pa so tudi proniknile turbulence v krovni organizaciji. Potrditve bo Ksenija Dobrila iskala na kongresu pred 240 delegati.

Zakaj ponovno kandidirate?

Dve tretjini mojega predsedovanja je bilo v znamenju zdravstvene krize zaradi pandemije. Spremenila nas je in močno pogojevala naše delo. To je bil tudi čas izrazite politične nestabilnosti. Italija je trikrat spremenila vlado, Slovenija dvakrat, z vladami so se spreminjali institucionalni sogovorniki. Zdaj si želim nekih normalnih razmer, če je sploh to mogoče, v katerih bi nadaljevala doslej nastavljeno delo.

Kateri so vsebinski stebri vaše ponovne kandidature?

Na prvem mestu je skrb za kadrovanje, popis kadrovskih potreb in oblikovanje strategij, zato da mlade vključimo v našo civilno družbo, tudi v SKGZ. Sledi jezikovna politika, ki je bila lansko jesen v fokusu tretje deželne konference o varstvu slovenske jezikovne manjšine, kjer je bilo sklenjeno, da se ta strategija uresniči med letoma 2022 in 2025. Tretji steber je posodobitev ustroja in delovanja SKGZ, vodilo bo večja participacija.

Po splošni naraciji predsedniki dobro služijo. Mnogim pa ni znano, da predsednica ali predsednik SKGZ – enako velja za druge sorodne organizacije – ni honoriran, ne prejema plače. Ste torej prostovoljka?

Tako je. Prostovoljno delo opravljam zdaj na SKGZ, kot sem ga pred tem v paritetnem odboru za vprašanja slovenske manjšine. Obenem naj bi tudi bilo prostočasno delo. Pravo protislovje, vsaj takšna funkcija zahteva popolno predanost. Predsednik je pravni zastopnik organizacije, je delodajalec, nosilec vseh protokolarnih obvez v odnosih z institucijami, usmerja oblikovanje strategij in njihovo uresničevanje, na njem so vse odgovornosti.

Koliko svojega časa namenjate delu za organizacijo?

Miselna obremenjenost je neprestana, sedem dni na sedem, včasih tudi ponoči. Številne so institucionalne dolžnosti in protokolarna opravila. Ljudje upravičeno pričakujejo, da se predsednica udeležuje tudi občnih zborov, prireditev, jubilejev. Dogaja se, da bi ob istem času morala na tri različne dogodke. Vse to zavestno sprejemam in opravljam po svojih močeh.