»Zelo nas je skrbelo, ker je zadnji prispel pet minut po začetku policijske ure«

Maksim Vasiljevič Nakonečni je filmski režiser, scenarist in producent, soustanovitelj produkcijske hiše Tabor. Snema za televizijo, sodeluje pri dokumentarcih, celovečercih in gledaliških predstavah. 32-letni filmski ustvarjalec pravi, da se ne bo pridružil vojski, svojo pomoč želi ponuditi drugače, zlasti tako, da ne zapusti domačega Kijeva, v katerega je močno zaljubljen.

Poklicali smo ga včeraj zgodaj popoldne. Odgovoril je takoj, vendar nas je prosil, naj ga pokličemo kasneje, ko bo na varnem. Po 17. uri, ko se že začne policijska ura.

Ste zdaj vendarle na varnem?

Kaj naj rečem? Uradno da, čeprav smo ravnokar izvedeli, da bo policijska ura trajala do ponedeljka. Zunaj je nepredvidljivo. Prejeli smo informacije, da so ponoči v mestu videli ruske vojake. Morda so infiltriranci, ki so bili tu že prej. Pravijo pa, da gre morda za padalce s sestreljenega letala, ki so vlomili v kakšno stanovanje, se tam preoblekli in prišli v mesto. V tem trenutku je veliko kaosa.

Kje ste nameščeni?

Prvo noč smo zatočišče našli pri prijateljih, nato v zaklonišču, spali smo tudi v metroju. Vmes sem šel domov, da bi se osvežil, ampak nisem ostal dolgo, ker so se oglasile sirene in sem moral zbežati. V zadnjih dneh sem veliko časa preživel zunaj, pomagal sem novinarjem, snemal, zbiral potrebščine za prostovoljce, ki so se pridružili vojski ... Sinoči sem prespal v stanovanju prijatelja iz Belorusije, ki se je odpravil na Poljsko.

Zdaj pa smo se zaradi negotove situacije preselili v pisarno naše produkcijske hiše, kamor smo tudi pospravili opremo in posnetke ter ostale osebne stvari. Vsega skupaj nas je sedem, zadnji je prispel pet minut po začetku policijske ure in zelo nas je skrbelo, ker je zamujal. Čisto vsi smo pod velikim stresom, govorimo zelo na glas in hitro. Kaže, da bomo tu ostali vsaj do ponedeljka zjutraj. Ne verjamem pa, da se bo policijska ura še nadaljevala, saj morajo ljudje tudi ven ...