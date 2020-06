Zelo obilne padavine prizadele Benečijo

Padavine so bile ponoči ob prehodu izrazite atlantske vremenske fronte po pričakovanjih ponekod zelo obilne. V julijskih in karnijskih predalpah je padlo od 190 do 210 litrov dežja na kvadratni meter, na Čedajskem okrog 150 litrov, drugod pa od 60 do 90 litrov. Pojavljali so se močni nalivi, ponekod je v eni uri padlo preko 50 litrov dežja. Marsikje je v eni noči padlo toliko dežja, kot bi ga v normalnih pogojih v enem mesecu ali več. Velike količine vode so marsikje povzročale težave. Pod udarom so bili med drugim zlasti Benečija, kjer je med drugim poplavila reka Aborna ter številni kraji zlasti v videmski in pordenonski pokrajini.

V Nadiških dolinah je bilo več cest poplavljenih in je bil promet upočasnjen ali ustavljen tudi zaradi zemeljskih usadov. Nekateri zaselki so odrezani od sveta. V Špetru so morali gasilci evakuirati družino zaradi grozečega zemeljskega plazu. Voda in blato pa so preplavili več hišnih kleti, poplavljena so polja in ceste. Na delu so številne ekipe gasilcev in prostovoljci civilne zaščite.

Močan južni veter in razburkano morje sta poškodovala plažo v Lignanu, medtem ko na Tržaškem in na Goriškem, kjer so bile padavine manj obilne, ne poročajo o večjih težavah.

Danes se bo še nadaljevalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme in se bodo še pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, med njimi bo lahko tudi kakšna močna.

Jutri in v nedeljo bo več oblakov v gorskih predelih, kjer se bodo zlasti v popoldanskih urah pojavljale občasne padavine, deloma plohe in nevihte, medtem ko bo ob morju prevladovalo bolj suho vreme z možnostjo kakšne posamezne krajevne nevihte.