Zgodba iz Primorskega dnevnika snov za film

Zgodba o italijanskem vojaškem zdravniku Amilcareju Scalinciju, ki je vodil slovensko partizansko bolnico in ki jo je odkril Primorski dnevnik, odmeva tudi v Sloveniji. Potem ko so Primorske novice natisnile članek Sandorja Tenceja, o Scalinciju danes objavlja daljšo reportažo ljubljansko Delo izpod peresa novinarke Simone Fajfar.

Tence novinarki Dela podrobno opisuje »iskalno akcijo« za Scalincija, ki se je začela z lanskim člankom v slovenskem dnevniku o odkritju partizanske bolnice Bobovec. V začetku je kazalo, da se je o italijanskem zdravniku, ki je na Dolenjskem po kapitulaciji Italije, skupaj z ženo, Slovenko Marijo Kopač in dojenčico Adriano, prestopil k partizanom, izgubila vsakršna sled, stvar je doživela zasuk, ko se je Scalincijev sin Paolo oglasil pri Tenceju in mu pripovedoval o očetu. Paolo Scalinci se je odzval na Tencejevo pismo v italijanskem dnevniku Il Manifesto. To je resnična zgodba za film.