Zgodba o vrabčku, ki ga je človek prilepil na desko

V Cortini d’Ampezzo, naravnem biseru Dolomitov, lahko naletiš na dogodek, ki je skregan z naravo in njenimi danostmi. Oziroma: je proti vsem naravnim zakonitostim. Kajti, kaj je bolj ne-naravno kot vrabček, ki mu je narava dala peruti, da leti, a tega ne more početi, ker mu jih je človekova roka prilepila na smrtonosno desko? Dogodek se je pripetil turistoma, moškemu in ženski, iz tržaške okolice, ki sta se odločila za nekajdnevni oddih v svetovno znanem letovišču. Bil je 13. september, petek; tisto noč se je na nebu zasvetil ščip ...

Slabo uro potem, ko sta odložila prtljago v gostišču, sta si turista na terasi najbolj znane slaščičarne v središču mesta privoščila kavico s krajevno slaščico. Sonce je prijetno grelo, vrabčki so pod mizami kljuvali drobtinice. Turista sta opazila ptičke tudi na ogrodju verande. Migali so s perutnicami, kot da bi čofotali v mlakici vode. Tudi na drugo stran

Najprej vihravo, potem vse manj, dokler ni obstal. Moški je vstal, da bi preveril, kaj je s ptičkom, in ... groza. Vrabček je imel peruti, nožice in ves spodnji del telesa prilepljen na desko, prekrito z lepilom in položeno na ogrodje verande. Turist je prijel za živalco in jo počasi odlepil od deske. Vtem je iz lokala prihitel moški, mu iz rok iztrgal desko z lepilom in segel tudi po podobni deski na drugi strani ogrodja, na kateri so ležali prilepljeni in že popolnoma shirani štirje ptički. Ko ga je turist vprašal, zakaj tako kruto početje, mu je surovo odvrnil: »Sit sem jih, vsak dan prihaja sem od 20 do 30 ptičkov.