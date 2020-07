V petek, 17. julija 2020, ob 4.50 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) zabeležili potres magnitude 3,8 v bližini Kobarida, 79 km zahodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci zahodne in osrednje Slovenije. Pri Uradu za seizmologijo ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Če ste zaznali potres, lahko izpolnite vprašalnik na tej povezavi.