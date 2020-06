Zgodovina jim ni deveta briga

Za mnenje o odnosih med Slovenci in Italijani ter o trdoživih zamerah iz preteklosti smo vprašali predstavnika mlajše generacije. 24-letna Ester Gomisel in 27-letni Sandi Paulina sta dokaz, da mladim zgodovina ni deveta briga.

Gomislova si želi, da bi se s preteklostjo ukvarjali tisti, ki dogajanje poznajo. »Spomenike naj obiščejo tisti, ki imajo dovolj znanja in občutka,« pravi. Paulina pa je poudaril, da je za nerazumevanje med Italijani in Slovenci včasih kriva slovenska manjšina, ki se zapira vase, namesto da bi iskala in gojila stike.