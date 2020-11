Zgodovinsko stavbo italijanske šole v Kopru bodo obnovili

Zgodovinsko stavbo osnovne šole in gimnazije z italijanskim učnim jezikom iz Kopra bodo obnovili. Slovenska vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023 uvrstila projekt objekta Collegio dei Nobili, v kateri domujeta obe šoli, gimnazija Rinaldo Carli in osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio.

Predsednik obalne samoupravne skupnosti Alberto Scheriani je na podlagi pogovorov z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in slovensko vlado ocenil, da bi lahko z deli začeli poleti 2021 in jih zaključili v enem letu. Šolarji in dijaki bi tako lahko v prenovljene šolske prostore vstopili v šolskem letu 2022/23, računa Scheriani.

Predvidena vrednost investicije znaša nekaj več kot 4,7 milijona evrov. Na težave zaradi dotrajanosti 400 let starega objekta v središču Kopra so lansko jesen opozorili starši otrok s posebno peticijo. Objekt Collegio dei Nobili je zaradi starinske strukture pomanjkljiv s higiensko-sanitarnega vidika, toplotne in elektroinštalacije niso več varne, telovadnica je premajhna, celovite prenove pa bi bila potrebna tudi sama fasada, so med drugim zapisali. O potrebi po prenovi stavbe se je sicer govorilo že dve desetletji,