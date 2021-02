Zime še ne bo konec

Zelo obsežno območje polarnega zraka, ki se zadržuje le nekaj sto kilometrov severno od nas, bo po vsej verjetnosti v bližnji prihodnosti prešlo tudi naše kraje. Možnosti se po zadnjih izračunih večajo. Zgodilo naj bi se proti koncu prihodnjega tedna, ko naj bi se anticiklonski greben nad zahodno Evropo vzpenjal do skrajnih severnih vzporednikov in bi se po njegovem vzhodnem robu od severa in severovzhoda mrzel polarni zrak spuščal proti Sredozemlju. Po zdajšnjih izgledih kaže, da bi od sobote, 13. februarja, lahko nastopilo večdnevno zelo mrzlo obdobje s pogosto burjo. Temperature bi se lahko občutno spustile pod ledišče, prehodno lahko tudi ob morju, marsikje bi lahko zabeležili tudi kakšen ledeni dan, ko se niti podnevi živo srebro ne bi dvignilo nad ledišče. Celoten proces naj bi se vsaj sprva dogajal ob suhem vremenu brez omembe vrednih poslabšanj, trajal pa bi lahko več dni.

Dotlej pa je pred nami obdobje s prevladujočim oblačnim vremenom in občasnimi padavinami. Danes bo spremenljivo ali oblačno in vlažno z morebitnimi občasnimi manjšimi padavinami. Jutri bo oblačno in deževno, pihal bo jugo, meja sneženja bo na nadmorski višini 1800-2000 metrov. V ponedeljek bo občasno še deževalo, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okrog 1000 metrov ali malo nižje. V torek bo povečini spremenljivo, v sredo pa pričakujemo novo vremensko fronto s padavinami.