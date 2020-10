Zimska pravljica v gorah (foto)

Sneg je po pričakovanjih včeraj pobelil vrhove v FJK in Sloveniji. Meja sneženja se je spustila pod 1000 metrov nadmorske višine. Ponekod je bila snežna odeja danes zjutraj visoka dvajset do trideset centimetrov.

V nižinah in ob morju je včeraj močno deževalo. Marsikje je padlo več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter, v Zgoniku je, denimo, deželna meteorološka opazovalnica iz FJK namerila 72 litrov dežja na kvadratni meter. Pojavljale pa so se tudi nevihte. Zapihala je močna burja, v Trstu so včeraj namerili njen najmočnejši sunek 100 km/h.

Temperature so se občutno spustile in so trenutno za več stopinj Celzija pod dolgoletnim povprečjem. Občutek mraza povečuje burja. Najnižje nočne temperature so bile na Kraški planoti okrog 6 stopinj Celzija, na Goriškem okrog 8 in ob morju malo nad 10 stopinj Celzija.

Od danes do srede bo prevladovalo sončno in za ta čas hladno vreme. Danes bo še pihala burja, ki bo jutri ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 16 stopinj Celzija, najnižje nočne pa povsod pod 10 stopinjami Celzija.