Zimska pravljica v gorah, nova pošiljka snega šele prihaja (foto)

Gore je po pričakovanjih že dodobra pobelil sneg, povečini ga je padlo od 20 do 40 cm. Kar debela snežna odeja se je nabrala na Višarjah in pri Beli peči, pobelilo pa je tudi celotno Kanalsko dolino ter ostale deželne vrhove. V zimski belini se je danes zjutraj znašel tudi Plodn, medtem ko je bilo v kraju Forni di Sopra v nižjih predelih snega le za vzorec.

Danes bo oblačno in deževno, sprva bodo vetrovi prehodno obrnili iz južnih smeri in se bo otoplilo. Snežilo bo nad nadmorsko višino okrog 1200 metrov. Zvečer se bo ozračje spet ohlajalo.

Ponoči in jutri bo v višjih slojih ozračja dosegla naše kraje glavnina polarnega zraka in njegovo najbolj mrzlo jedro, kar bo povečevalo nestanovitnost. Pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, nastajale bodo pogoste plohe in med njimi lahko tudi kakšna nevihta. Meja sneženja se bo spuščala. Ob povečani jakosti padavin bo lahko snežilo do nižjih predelov, ni izključeno, da se bodo snežinke mestoma lahko prikazale tudi na Kraški planoti, zlasti v njenih višjih vzhodnih predelih.

Padavine bodo oslabele in ponehale v noči na ponedeljek ali v ponedeljek zjutraj. V ponedeljek se bo razjasnilo, zlasti noč na ponedeljek in noč na torek bosta mrzli. Temperatura se bo tudi v nižinah ponekod spustila pod ničlo.