Zlato rjava planktonska alga na Blejskem jezeru

Na Blejskem jezeru se je v zadnjem obdobju prekomerno razmnožila zlato rjava planktonska alga. Nacionalni inštitut za javno zdravje kopalcem zato svetuje, naj se pri vodnih aktivnostih v jezeru izogibajo območjem z vidno prisotnostjo alg in pene v vodi ter naj se po kopanju stuširajo. Gre za območja, kjer voda miruje, ki so rjavo obarvana.

Poleg kopanja na območju alg odsvetujejo tudi sedenje na posušenih algah na obrežju jezera ter po kopanju priporočajo tuširanje. V primeru alergijskih reakcij, kot so draženje kože in sluznic ter oteženo dihanje, pa kopalcem svetujejo, naj poiščejo zdravniško pomoč.

Strokovnjaki že dlje časa opozarjajo, da se ekološko stanje jezera slabša. Razlogi za to so skokovit porast turizma, povečanje prometa ob in na jezeru ter povečanje števila ribičev in kopalcev.