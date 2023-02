Zlorabljala zaupanje starejših oskrbovancev

Koprski kriminalisti so ovadili 65-letno žensko iz Izole, ki je osumljena več velikih tatvin oz. tatvin denarja in vrednejšega nakita ter nasilništva na račun starejših ranljivih oseb.

Na podlagi prijav, ovadb in zbranih obvestil so kriminalisti ugotovili, da je osumljena v različnih časovnih terminih opravljala naloge osebne negovalke pri več oskrbovancih. Prijavitelji so povedali, da je izkoriščala nemoč in krhka zdravstvena stanja starostnikov, pri čemer je zlorabljala njihovo nemoč, saj niso uspeli imeti nadzora nad vrednostnimi predmeti v lastnih stanovanjih in so ji zaupali. Več oskrbovancem je tako pobrala nakit in denar, vsaj v enem primeru pa je bila do oskrbovanke tudi nasilna, pri čemer se je agresivno obnašala in jo poniževala ter jo spravljala v podrejeni položaj. Vse to se je dogajalo v času, ko bi bila morala omenjenim osebam biti v pomoč ter zanje skrbeti in jih negovati.

Osumljena 65-letnica iz Izole zaradi kaznivega dejanja velikih tatvin tvega do pet let zapora, zaradi nasilništva pa do dve leti. Kriminalisti so tudi preiskali njen dom in našli ter zasegli nakit, ki naj bi ga odnesla eni od strank.

Izvedeli smo, da naj bi omenjena 65-letna oskrbovalka iz Izole delovala tudi na Tržaškem.