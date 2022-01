Zmagala je »bela«, prvi krog brez zmagovalca

»Bela, bela, bela, bela ...« – z dolgim nizom belih glasovnic je izzvenel prvi krog predsedniških volitev, ki se je sklenil brez zmagovalca, kar sicer ni bilo nepričakovano. Praznih glasovnic je bilo 672, največ preferenc, 36, je prejel nekdanji sodnik Paolo Maddalena, za njim pa odhajajoči predsednik republike Sergio Mattarella (16).

Predsednik poslanske zbornice Roberto Fico med štetjem ni prebiral imen kandidatov, pač pa samo njihove priimke, da bi tako preprečil strateško »preštevanje« glasov po taborih glede na vnaprej določen način zapisovanja imen kandidatov, kar pa je bilo danes nerelevantno, saj je bila večina lističev belih.

V prvih krogih si elektorji večkrat privoščijo nekoliko nedoraslo potezo glasovanja za ... nekonvencionalne kandidate, ki so seveda brez možnosti za izvolitev. Med preštevanjem glasov je tako danes bilo slišati imena, kot so Alberto Angela, Amadeus, Alessandro Barbero, Mauro Corona, Dino Zoff in še bi lahko naštevali.

Vzporedno z »volilno koreografijo«, ki se odvija po strogo določenih postopkih, je bilo vse prej kot predvidljivo, vsekakor pa dokaj intenzivno dogovarjanje med šefi strank o morebitnih kandidatih.

Drugi krog predsedniških volitev se bo začel jutri v popoldanskih urah.